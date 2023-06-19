Минспорт Украины убрал слово "запрет" из приказа о соревнованиях украинцев с россиянами

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Министерство молодежи и спорта Украины изменило в формулировке в приказе о запрете на участие своих спортсменов в турнирах, в которых присутствуют атлеты из России и Белоруссии одну формулировку. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Так, вместо прямого слова "запрет" в тексте приказа уточняется, что Украина не будет командировать делегации на соревнования, где принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.

14 апреля власти Украины запретили своим спортсменам соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии. Согласно прошлой версии приказа, министры обязаны были прекращать командировки украинских спортсменов, если выяснялось, что в состязаниях участвуют россияне и белорусы.



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