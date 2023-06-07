МОК рекомендовал не возвращать признание Международной ассоциации бокса

Фото: ТАСС/EPA/Laurent Gillieron

Международный олимпийский комитет рекомендовал не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Соответствующая информация появилась на официальном портале МОК.

Такое решение комитет объясняет тем, что IBA якобы не выполнила условия, которые были установлены еще в конце 2021 года. Однако МОК рекомендует оставить бокс в программе Олимпийских игр, которые пройдут во Франции в следующем году. Внеплановую сессию МОК по данному вопросу назначили на 22 июня.

В свою очередь, Международная ассоциация бокса на своем официальном сайте опубликовала комментарий, в котором назвала рекомендацию МОК отвратительной.

"IBA считает рекомендацию исполкома МОК отозвать признание организации отвратительной и чисто политической, поскольку все усилия, предпринятые IBA и ее демократически избранным руководством, в значительной степени игнорировались и не принимались во внимание МОК", – сообщается в комментарии.

Летом прошлого года Международный олимпийский комитет запретил Международной ассоциации бокса проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже.

В октябре Международная ассоциация бокса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в состязаниях. В комитете отметили, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Ассоциация считает, что она должна обеспечить равенство по отношению к участникам и официальным представителям государств.

Позднее президент IBA Умар Кремлев сообщил, что российским спортсменам разрешается участвовать в чемпионате мира по боксу без ограничений, то есть под флагом и с гимном страны.



Российский триколор появился на церемонии открытия чемпионата мира по боксу