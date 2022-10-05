Международная ассоциация бокса разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в состязаниях, сообщается на сайте организации. Помимо этого, к соревнованиям допустили российских и белорусских технических представителей.

"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой <…>" – отметили в организации.

Ассоциация считает, что она должна обеспечить равенство по отношению к участникам и официальным представителям государств. В IBA призвали к миру и согласию.

Там также подчеркнули, что сборные России и Белоруссии смогут выступить под своими флагами. Кроме того, в случае победы будут звучать их национальные гимны.

Ранее Федерация бокса РФ подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение россиян от соревнований под эгидой организации. Также еще один иск был подан на запрет проведение международных состязаний в России.

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