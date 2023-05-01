Россияне будут участвовать в чемпионате мира по боксу под флагом и с гимном страны

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Российские спортсмены будут участвовать в чемпионате мира по боксу без ограничений, то есть под флагом и с гимном страны. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Следующие чемпионы мира будут получать уже 400 тысяч. К 2025 году наша задача, чтобы победитель чемпионата мира получал миллион долларов", – передает ТАСС слова Кремлева.

Он подчеркнул, что в настоящее время победители чемпионата мира в Ташкенте получат 200 тысяч долларов. Турнир пройдет с 1 по 14 мая.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях, однако они должны будут выходить на турниры в нейтральном статусе. Согласно информации, независимая авторитетная компания будет задействована в проверке биографических данных спортсменов.

