Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований

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Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях, однако они должны будут выходить на турниры в нейтральном статусе. Об этом заявила пресс-служба организации.

Согласно информации, независимая авторитетная компания будет задействована в проверке биографических данных спортсменов.

"Поскольку чемпионат мира 2023 года в Дохе пройдет с 7 по 14 мая и предстоит начислить значительные баллы, это решение дает возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые осуществляют свою олимпийскую мечту", – говорится в сообщении.

До этого исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) заявил, что не допустит сборную РФ до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Вместо России в турнирах будет участвовать сборная Болгарии, уточнили в FIBA.

Президент МОК Томас Бах заявлял, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к международным турнирам только в том случае, если согласятся на участие в нейтральном статусе и если они докажут, что не поддерживают проведение спецоперации, а также не работают в силовых структурах.

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