В Кремле изучают рекомендации МОК к российским спортсменам

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Москва изучает рекомендации Международного олимпийского комитета к российским спортсменам перед Олимпиадой. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти составляют подходы и формируют позицию РФ по данной теме.

В свою очередь, в Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) подчеркнули, что атлетов из России и Белоруссии следует допустить к состязаниям лишь на основе равноправия со всеми остальными участниками, без каких-либо ограничений.

"Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах", – сообщается на сайте ОКР.

Вместе с этим в комитете заявили, что правила создали опасный прецедент, из-за которого ни один атлет не может быть уверен в исполнении его гражданского права.

В январе этого года МОК рассказал, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях. Так, к соревнованиям допускаются те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Кроме того, атлеты должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.

Позже глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии не должны участвовать в международных состязаниях по командным видам спорта.

Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов