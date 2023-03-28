Глава МОК призвал вернуть россиян на международные соревнования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе, сообщает Reuters.

По его словам, спортсмены из РФ и Белоруссии участвуют в некоторых международных соревнованиях и не было ни одного инцидента с безопасностью мероприятий.

"Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе и других лигах в США, но также и в Европе, и мы также видим это на других континентах", – сказал Бах.

Исполком рассмотрит вопрос о допуске россиян и белорусов к международным турнирам, включая Олимпиаду-2024 в Париже, 28 марта.

Ранее глава МОК уже заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов. Он также подчеркнул, что является противником политического влияния на спорт. По его словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы создавать объединяющую силу.

В январе 2023 года МОК рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Допускаются к соревнованиям те спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.



Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов

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