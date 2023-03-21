Путин поддержал развитие спортивных связей между РФ и Китаем в рамках ШОС

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Владимир Путин поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем и создание профильной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам президента РФ, подобное необходимо в условиях давления Запада на спортивную сферу. Он пояснил, что в ситуации, когда олимпийское движение становится более политизированным, развитие двусторонних спортивных связей обретает особое значение.

"Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества", – сказал президент в ходе расширенных переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Великобритания обратилась к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы тот не допустил к участию в соревнованиях в 2024 году россиян и белорусов. Власти Лондона уверены, что РФ и Белоруссия будут использовать игры якобы для продвижения пропагандистких идей.

До этого против участия РФ и Белоруссии в ОИ-2024 проголосовали 35 стран. При этом в самом МОК идею не поддержали и призвали государства вспомнить о правах человека.



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