Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Олимпиады в случае участия россиян

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Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к участию в них спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук.

"Мы как поляки говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария, мы сейчас уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК", – приводит его слова РИА Новости.

Польский министр назвал бойкот "самой сильной картой" в подобной ситуации. Он также заметил, что время до Олимпийских игр в Париже еще есть.

В заключение Бортничук подтвердил, что на Европейских играх в Кракове российских и белорусских спортсменов не будет.

Ранее 35 стран выступили за недопуск российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене тогда высказала надежду на то, что странам не придется бойкотировать соревнования.

Позже МОК обратился к коалиции стран с настоятельной рекомендацией не требовать недопуска россиян и белорусов на международные соревнования. После этого организация напомнила странам о правах человека, которые необходимо учитывать в данном процессе.



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