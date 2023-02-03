На Украине выступили против допуска россиян и белорусов на международные соревнования

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На Украине выступили против допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях мирового уровня, заявил глава украинского Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

Он подчеркнул, что Украина не хочет видеть российских и белорусских спортсменов, пока продолжается вооруженный конфликт. Гутцайт призвал руководителей украинских спортивных федераций донести эту позицию до иностранных коллег.

"На сегодняшний день мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх", – приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что Великобритания запланировала на 10 февраля встречу европейских министров спорта, в рамках которой будет подниматься вопрос о том, чтобы разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях.

Гутцайт обратил внимание на то, что позицию Украины разделяют власти Польши, Литвы и Латвии.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже в тех видах спорта, где уже завершились квалификационные соревнования.

Отмечалось, что комитет пока не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. В частности, МОК решает вопрос об их участии в международных соревнованиях в Азии. В то же время в заявлении подчеркивается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в любых международных играх исключительно в нейтральном статусе.



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