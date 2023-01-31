МОК отверг критику Украины по поводу возможного допуска россиян к Олимпиаде-2024 – СМИ

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Международный олимпийский комитет отверг критику со стороны украинских чиновников касательно заявления организации о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", – говорится в заявлении МОК.

Ранее международный олимпийский комитет рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Так, к соревнованиям могут допустить тех, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, и кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Несмотря на это, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не видит условий для возвращения спортсменов из России к международным соревнованиям. По его словам, он рад тому, что в международных организациях ведется разговор о допуске россиян, однако этот процесс может затянуться надолго, а отбираться спортсменам на Олимпиаду-2024 нужно уже сейчас.

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