Глава ОКР рассказал о последствиях бойкота Олимпиады-2024

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Бойкот Россией Олимпиады 2024 года в Париже может привести к изоляции российского спорта минимум на два олимпийских цикла. Об этом заявил глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

По его словам, подобные демарши могут привести к тому, что флаг России не будет представлен на всех конкурентных международных соревнованиях в течение 8 лет. Он уточнил, что именно этого и добиваются оппоненты Москвы.

"При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране", – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх. При этом исполком Международного олимпийского комитета поддержал эту инициативу. В ОСА отметили, что поддерживают возможность спортсменов принимать участие в спортивных мероприятиях вне зависимости от их национальности и гражданства.



Российских спортсменов пригласили на Азиатские игры

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!