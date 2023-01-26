Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России соревноваться под своей эгидой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх. Об этом сообщается в пресс-релизе международной организации.



Глава ОСА заявил о готовности принимать спортсменов из России на азиатских соревнованиях в декабре 2022 года. В среду, 25 января, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал инициативу о предоставлении россиянам площадки для соревнований в регионе.



"МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях со строгими ограничениями", – говорится в сообщении организации.

Также ОСА выразил надежду в то, что спорт имеет объединяющую силу. Организация заявила, что поддерживает возможность спортсменов принимать участие в спортивных мероприятиях в независимости от их национальности и гражданства.



Азиатские игры состоятся с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Их планируется провести в китайском городе Ханчжоу.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня.

Уточнялось, что будут допущены спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

В МОК заявили, что будут настаивать на запрете проведения турниров в РФ и Белоруссии





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