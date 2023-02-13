МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска РФ на ОИ – СМИ

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Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к коалиции стран с настоятельной рекомендацией не подписывать декларацию о недопуске спортсменов из России и Белорусии до Олимпийских игр (ОИ) 2024 года. Об этом сообщает Spiegel.

"Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения", – говорится в сообщении.

По данным издания, письмо соответствующего содержания было направлено олимпийским комитетам стран, министры которых принимали участие в саммите 10 февраля. По его итогам министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что большая часть из 36 стран-участников поддерживает недопуск граждан РФ и Белоруссии к соревнованиям.

Ранее МОК назвал условия для возвращения россиян к международным соревнованиям. При этом, несмотря на поставленные условия, россиян могут допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Свод обязательных условий, в том числе касающихся украинского конфликта, в МОК назвали Олимпийской хартией.



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