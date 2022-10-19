У МОК не хватает мужества снять санкции с россиян – Титов

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У руководства Международного олимпийского комитета (МОК) не хватает мужества, чтобы снять санкции и вернуть российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Таким мнением с РИА Новости поделился президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Он также выразил сожаление по этому поводу.

"Если МОК продолжает занимать такую же позицию по недопуску российских спортсменов, то мне жаль, что у них хватило решимости нас не допустить и не хватает мужества вернуть обратно", – подчеркнул Титов.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал предложение главы Национального олимпийского комитета Дании не допускать представителей России до Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Международная федерация санного спорта приняла решение о продлении отстранения российских спортсменов от соревнований. До этого Бах заявил, что организация не планирует менять рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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