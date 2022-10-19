Глава МОК раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до Генассамблеи

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал предложение главы Национального олимпийского комитета Дании не допускать представителей России до Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Глава НОК Дании Ханс Наторп выступил против решения допустить россиян и белорусов на Генассамблею. С ним согласились делегаты из Норвегии и Новой Зеландии.

Бах, в свою очередь, добавил, что единство организации не заключается в том, чтобы все были солидарны с этими высказываниями. По его словам, в демократической организации должны уважать большинство.

"Когда вы делаете свои ремарки, то показываете свое отношение, называя их в целом "россиянами". Нет россиян, датчан, немцев, аргентинцев. Для нас есть атлеты, спортивные организации, но мы не будем всех грести под одну гребенку лишь из-за действий их правительства", – приводит слова Баха РИА Новости.

Ранее Международная ассоциация бокса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в состязаниях. В комитете отметили, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Ассоциация считает, что она должна обеспечить равенство по отношению к участникам и официальным представителям государств.



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