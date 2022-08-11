В Госдуме оценили предложение МОК о бойкоте спортсменов из РФ и Белоруссии

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух. Об этом в эфире радио КП заявил член комитета Госдумы по по физической культуре и спорту Борис Пайкин, комментируя решение МОК о продлении рекомендации не допускать спортсменов из Белоруссии и России к международным соревнованиям.

Он отметил, что сейчас уже нужно отходить от шока и начинать проводить открытые чемпионаты России. По его мнению, на такие соревнования можно приглашать представителей дружественных стран. Кроме того, Пайкин также отметил, что нужно принимать участие в азиатских играх.

"Томас Бах долгое время выражал позицию о том, что он поддерживает Россию, он переобулся очень быстро под влиянием США. Но такие высказывания лично ему не приносят авторитет", – подчеркнул депутат.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не планирует менять рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

"Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему (у них) нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", – приводит слова Баха телеканал TVP Sport.

Глава МОК подчеркнул, что сейчас организация стоит перед неразрешимой дилеммой, так как целью организации является объединение через спорт.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации приняла решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит возможность допуска РФ и Белоруссии к международным соревнованиям. В марте FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

