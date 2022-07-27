Сборную РФ по настольному теннису отстранили от участия в чемпионате мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международная федерация настольного тенниса приняла решение отстранить сборную России от участия в чемпионате мира в Чэнду, сообщается на сайте организации.

Данное решение принято из-за ситуации на Украине. Уточняется, что чемпионат начнется 30 сентября и продлится по 9 октября.

Ранее сообщалось, что Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) минимум до ноября 2022 года.

По словам главы World Athletics Себастьяна Коу, совет поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили защитой честности глобальных спортивных соревнований.

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

