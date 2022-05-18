Федерация баскетбола отстранила сборные РФ от отбора к Кубку мира 2023 года

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Международная федерация баскетбола приняла решение отстранить сборные России от отбора к Кубку мира 2023 года, а также от женского чемпионата мира, следует из релиза организации.

Результаты выступлений мужских сборных России и Белоруссии в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы. Кроме того, запрещено проводить официальные баскетбольные соревнования федерации в РФ или Белоруссии до дальнейшего уведомления.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили защитой честности глобальных спортивных соревнований.

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

