Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлено минимум до ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) минимум до ноября 2022 года. Об этом заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
По его словам, совет поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В частности, это продолжение надзора за мониторингом плана восстановления. Рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА.
Он добавил, что на основе проведенного аудита рабочая группа в ноябре представит совету результаты.
Ранее сообщалось, что российских и белорусских легкоатлетов не допустили к участию в соревнованиях Бриллиантовой лиги. Такое решение приняла генеральная ассамблея лиги по рекомендациям руководящих спортивных органов и федераций.
Также сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.
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