Российских атлетов не допустили к участию в Бриллиантовой лиге

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Российских и белорусских легкоатлетов не допустили к участию в соревнованиях Бриллиантовой лиги. Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает ТАСС.

Там заявили, что такое решение приняла генеральная ассамблея лиги по рекомендациям руководящих спортивных органов и федераций.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Помимо этого, IWF запретила проводить в этих странах мероприятия под своей эгидой. В Международной федерации тяжелой атлетики заявили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на Украине.

До этого Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой.

В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.