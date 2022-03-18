Российских атлетов не допустили к участию в Бриллиантовой лиге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Российских и белорусских легкоатлетов не допустили к участию в соревнованиях Бриллиантовой лиги. Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает ТАСС.
Там заявили, что такое решение приняла генеральная ассамблея лиги по рекомендациям руководящих спортивных органов и федераций.
Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Помимо этого, IWF запретила проводить в этих странах мероприятия под своей эгидой. В Международной федерации тяжелой атлетики заявили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на Украине.
До этого Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой.
В European Athletics пояснили, что речь идет также обо всех нейтральных спортсменах из России, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от соревнований ассоциации еще в 2015 году в связи с допинговыми нарушениями.
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