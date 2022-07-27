Президент WADA заявил, что РУСАДА проведет в ближайшее время слушания по делу Валиевой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российское антидопинговое агентство в ближайшее время проведет слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

По его словам, иногда процессы занимают больше времени из-за технических деталей. Он также отметил, что WADA внимательно следит за ситуацией.

"Мы ожидаем, что в скором времени РУСАДА придется организовать слушания. Я думаю, что они сделают это в ближайшее время. Если мы будем недовольны, то мы всегда можем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в Спортивный арбитражный суд", – приводит слова Баньку Inside the Games.

Он подчеркнул, что РУСАДА запросило документы и материалы, чтобы не прекращать деятельность, в этом месяце.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

