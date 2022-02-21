Валиева поблагодарила тренеров за поддержку на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова и отметила, что они помогают ей быть сильной. Об этом она написала в Instagram.

"Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича", – написала спортсменка.

Валиева отметила, что они не только тренируют, но и учат ее преодолевать себя.

"С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания, спасибо, что помогаете мне быть сильной", – написала фигуристка.

В одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.

Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что близкие и сопровождающие после выступления встретили Валиеву холодно, не проявив поддержки.

Отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что РФ с уважением относится к его мнению, но необязательно соглашается с ним.

