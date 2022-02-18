Президент МОК назвал холодной атмосферу вокруг фигуристки Валиевой

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что близкие и сопровождающие встретили фигуристку ОКР Камилу Валиеву холодно, не проявив поддержки.

"Жесты людей вокруг нее были отречением и неприятием. Я сидел и думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своей спортсменке? Сегодня я также прочитал, как отнеслись к Александре Трусовой. И после ее слов я подумал, что мое вчерашнее впечатление не такое уж и неправильное", – приводит слова Баха "Спорт-Экспресс".

По словам президента МОК, холодность ситуации также прочувствовали спортсменки из США и Японии. Он отметил, что на проведенной встрече с американскими фигуристками была услышана их позиция по данному вопросу, а также варианты решения проблемы.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

