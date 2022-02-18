Глава МОК заявил, что необходимо расследовать действия окружения Валиевой

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходимо расследовать действия окружения фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине.

"Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине", – подчеркнул Бах на пресс-конференции.

Глава МОК добавил, что WADA уже подтвердило планы по проведению тщательного расследования этой ситуации.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Накануне в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.