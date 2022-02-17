Фигуристка Трусова расплакалась после окончания личных соревнований на Олимпиаде

Фото: AP Photo/David J. Phillip
Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после завершения личных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Она набрала 251,73 балла: 74,60 балла – за короткую программу и 177,13 балла – за произвольную. Первое место досталось россиянке Анне Щербаковой с результатом 255,95 балла.
"Я не поняла ничего вообще, это невозможно, так нельзя. Не хочу я ничего, я ненавижу это. У всех есть золотая медаль, а у меня нет", – сказала спортсменка сквозь слезы.
Преследовавших ее журналистов и волонтеров девушка попросила отстать. Будучи расстроенной из-за второго места, она заявила, что больше не выйдет на лед.
Позже на пресс-конференции спортсменка объяснила свои эмоции, отметив, что заплакала, так как захотела плакать. Также, по словам Трусовой, на ее состояние повлияла трехнедельная разлука с мамой и собаками.
Говоря о продолжении карьеры и брошенной ранее фразе о нежелании в дальнейшем выходить на лед, девушка подчеркнула, что подумает об участии в чемпионате мира. Она добавила, что рада тому, что церемония награждения состоится.
Выступая в произвольной программе, Трусова первой среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков. Речь о четверном флипе, четверном сальхове, четверном тулупе со степаутом, четверном лутце с тройным тулупом и просто четверном лутце.
Россиянка Трусова впервые среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков
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