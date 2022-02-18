WADA считает, что ответственность за задержку информации о Валиевой лежит на РУСАДА

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Ответственность за задержку результатов пробы фигуристки Камилы Валиевой лежит на Российском антидопинговом агентстве. Об этом заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В агентстве отметили, что РУСАДА инициировало тест, поэтому должно нести ответственность за взаимодействие с лабораторией для своевременного анализа.

"К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет пробы, несмотря на то что лаборатория проинформировала о задержках, вызванных вспышкой COVID-19 среди ее сотрудников", – говорится в заявлении.

WADA также выразило мнение, что решение о допуске Валиевой до индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Пекине является игнорированием Всемирного антидопингового кодекса.

"Мотивировочная часть решения подтверждает, что коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) решила проигнорировать четкие и недвусмысленные положения Всемирного антидопингового кодекса в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения", – говорится сообщении.

7 февраля фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

