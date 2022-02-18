Песков отреагировал на высказывания главы МОК в адрес команды Тутберидзе

Фото: AP Photo/David J. Phillip

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодном отношении команды Этери Тутберидзе к фигуристке Камиле Валиевой.

"Томас Бах весьма авторитетный человек. Мы с уважением относимся к его мнению, но необязательно соглашаемся. Ему не нравится жесткость наших тренеров. Но все знают, что жесткость тренера – залог победы учеников", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Накануне в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.

Позднее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что близкие и сопровождающие после выступления встретили Валиеву холодно, не проявив поддержки.

