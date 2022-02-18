Глава ФФККР прокомментировал слова президента МОК о холодной атмосфере вокруг Валиевой

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодной атмосфере вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

Горшков заявил ТАСС, что такие высказывания вызывают недоумение у тренеров группы Этери Тутберидзе. Он подчеркнул, что команда делала все возможное для поддержки Валиевой в трудной ситуации. Это, по словам Горшкова, видела многомиллионная аудитория зрителей.

"Нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе", – сказал Горшков.

Он добавил, что со стороны международных организаций фигуристке не было оказано никакой помощи. Кроме того, по словам Горшкова, действия официальных лиц и СМИ являются травлей, что сказалось на выступлении Валиевой и стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки.

Горшков отметил, что тренерским штабом было принято решение как можно скорее отправить спортсменку домой к семье, поскольку этот шаг позволит сохранить ее психическое здоровье.

"Вчера после проката, когда она вернулась в Олимпийскую деревню, посмотрели еще раз на ее состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение. Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли", – заключил глава ФФККР.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что близкие и сопровождающие встретили Валиеву холодно, не проявив поддержки.

Накануне в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

