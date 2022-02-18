В WADA заявили, что CAS проигнорировал кодекс в решении по делу Валиевой

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал антидопинговый кодекс, разрешив фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщается на сайте WADA, решение означает опциональное, а не обязательное отстранение спортсменов младше 16 лет, являющимися защищаемыми лицами. В результате возник прецедент, при котором спортсмены могут выступать без выяснений причин положительных допинг-тестов.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

