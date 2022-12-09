Олимпийский совет Азии хочет облегчить допуск россиян к своим соревнованиям

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Олимпийский совет Азии (ОСА) призвал облегчить доступ спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под его эгидой. Об этом сообщается в опубликованном на официальном сайте релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх в ходе выступления на олимпийском саммите отметил, что у азиатского региона нет причин для соблюдения защитных мер по отношению к российским и белорусским спортсменам. При этом он подчеркнул, что действующие санкции должны соблюдаться.

Присутствовавшие на саммите МОК представители международных федераций положительно отреагировали на данную инициативу. В ходе мероприятия было отмечено, что каждая организация должна самостоятельно оценить, насколько адекватны причины для сохранения защитных мер.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Однако он объяснил, что это будет сложно, поскольку некоторые страны отказывают гражданам РФ в визах, а другие – запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами.

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