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Новости

22 октября, 20:34

Спорт

FIS продлила отстранение россиян от международных турниров еще на сезон

Фото: ТАСС/Lui Siu Wai/Zuma

Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Матс Арьес сообщил, что отстранение спортсменов из России от участия в соревнованиях решили продлить еще на сезон. Об этом сообщает NRK.

Такое решение федерация приняла на заседании 22 октября.

"Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше", – сказал Арьес.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Дании Ханс Наторп заявил, что он против участия российских и белорусских спортсменов в Генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Его мнение не поддержал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предположил, что у руководителей МОК "не хватает мужества" аннулировать санкции в отношении российских спортсменов. Он добавил, что подобные обстоятельства вызывают у него чувство сожаления.

Глава МОК рассказал об условии, при котором россияне смогут выступить на соревнованиях

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