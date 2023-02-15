МОК призвал бойкотирующие из-за РФ Олимпиаду страны не игнорировать права человека

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Международный олимпийский комитет (МОК), комментируя негативную позицию стран на возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, заявил, что комитеты государств не учитывают права человека.

"Были некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, от стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблему соблюдения прав человека. Там у нас нет ответа", – приводит заявление МОК РИА Новости.

В обращении организации также сообщается, что страны не должны принимать решение о допуске других государств к международным соревнованиям разного уровня, в частности к участию в Олимпиаде. Подобное может положить конец международным соревнованиям в их изначальном виде.

До этого сообщалось, что МОК обратился к коалиции стран с настоятельной рекомендацией о том, чтобы не требовать недопуска россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года.

Обращение соответствующего содержания было направлено олимпийским комитетам стран, министры которых принимали участие в саммите 10 февраля. По его итогам министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что большая часть из 36 стран-участников поддерживает недопуск граждан РФ и Белоруссии к соревнованиям.



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