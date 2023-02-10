Против участия России в ОИ-2024 выступили 35 стран

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35 стран выступили за недопуск российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

"Мы двигаемся в том направлении, что нам не потребуется бойкот, поскольку все страны и так единодушны", – цитирует ее Reuters.

Шюгждинене уточнила, что в список тех, кто не поддерживает участие России в предстоящей Олимпиаде, входят в том числе Япония, Франция, США, Великобритания, Германия и Австралия.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена провести саммит с участием представителей 30 государств для согласования позиций относительно допуска РФ и Белоруссии к ОИ-2024. В Минкульте страны заявили, что Лондон не хочет, чтобы российские спортсмены выступали на одной площадке вместе с британскими.



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