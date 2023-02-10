Великобритания проведет саммит по вопросу допуска россиян на ОИ-2024

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Великобритания намерена провести саммит для согласования позиций стран относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в британском министерстве цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, в мероприятии примут участие представители 30 государств. О каких странах идет речь, не уточняется.

Глава Минкульта Соединенного Королевства Люси Фрейзер, поясняя позицию Лондона, подчеркнула, что там не могут допустить ситуации, когда на подобного рода состязаниях российские спортсмены выступают одновременно с британскими.

Ранее в МОК назвали условия, на которых россиян допустят до участия в соревнованиях мирового уровня. В числе таких требований соблюдение антидопинговых норм, а также отсутствие поддержки спецоперации РФ на Украине. Кроме того, им придется снова выступать под нейтральным флагом.



МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

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