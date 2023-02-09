Чемпионат мира 2025 года по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Международная федерация плавания приняла решение о переносе чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта в Сингапур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Изначально спортивные соревнования должны были пройти в Казани.

"World Aquatics рада объявить, что наше главное мероприятие пройдет в Сингапуре. Здесь есть все, чем мы надеемся поделиться с нашими спортсменами: объекты мирового класса, опыт проведения мероприятий на высочайшем уровне и комплексный подход к водным видам спорта", – отметил глава федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Также международная организация рассматривает вариант проведения соревнований в Казани в 2029 году. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Российская сторона пока не намерена требовать от Международной федерации плавания компенсации за изменения сроков проведения турнира.

"Пока чемпионат мира не отменен, все обязательства остаются в силе, единственное – переносятся вопросы, связанные с его организацией", – добавил Сальников.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания отстранила олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Решение было принято из-за посещения российским спортсменом концерта в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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