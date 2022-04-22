FINA отстранила олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев

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Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев, сообщает ТАСС.

Такое решение принято из-за посещения российским спортсменом концерта в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на стадионе "Лужники".

Также решено, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой FINA до конца 2022 года из-за ситуации на Украине. Санкции вступили в силу 20 апреля.

25-летний Рылов является двукратным чемпионом Олимпийских игр в Токио. Также на его счету серебряная и бронзовая медали Игр. Кроме того, он дважды чемпион мира и трижды победитель мирового первенства на короткой воде.

Ранее дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания возбудила дело против двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. По их сведениям, Рылов нарушил правила FINA, приняв участие в концерте в "Лужниках".

Также FINA объявила о переносе чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде из Казани. Помимо этого, Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который должен пройти в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

1 марта FINA объявила, что российские и белорусские пловцы смогут принимать участие в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. Сообщалось, что спортсмены смогут выходить на старт под гимном и флагом федерации.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.