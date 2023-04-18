Федерации баскетбола не допустила сборную РФ до предквалификационного турнира к ОИ–2024

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Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) заявил, что не допустит сборную РФ до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

"В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах к Олимпийским играм 2024 года", – указано в заявлении.

Отмечается, что предквалификационные турниры должны пройти с 12 по 20 августа 2023 года, в них примут участие 40 команд из разных стран.

В комитете объяснили, что по итогам турнира будут выбраны пять команд, которые пройдут дальше и продолжат играть уже на квалификационных турнирах.

Вместо России в турнирах будет участвовать сборная Болгарии, уточнили в FIBA.



Ранее сообщалось, что российских спортсменов не допустили до чемпионата мира по водным видам спорта. По словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения.

Президент МОК Томас Бах заявлял, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к международным турнирам только в том случае, если согласятся на участие в нейтральном статусе и если они докажут, что не поддерживают проведение специальной военной операции, а также не работают в силовых структурах.

