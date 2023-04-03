Всемирная федерация тхэквондо допустила спортсменов РФ до международных турниров

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Россиян и белорусов допустили до международных турниров по тхэквондо. Об этом заявил главный тренер российской сборной по боевому искусству Вадим Иванов.

"Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане", – передает ТАСС его слова.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не должны принимать участие в международных соревнованиях по командным видам спорта.

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине.

Бах также сделал акцент на том, что решение об участии россиян в Олимпиаде будут принимать спортивные федерации. Оно должно быть основано на спортивном принципе, добавил он.



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