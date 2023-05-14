Российский боксер Атаев стал чемпионом мира по боксу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Шарабутдин Атаев, представлявший РФ, стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограммов. Соревнования проходили в Узбекистане.

Во время финального поединка Атаев смог победить Альфонсо Домингеса, который представлял Азербайджан.

Боксер является двукратным чемпионом РФ, а его лучшим результатом на чемпионатах мира стало достижение четвертьфинала в 2021 году.

Атаев участвовал в четырех боях в рамках профессионального ринга и четырежды победил, при этом три раза нокаутировав соперников.

На чемпионате мира первое место заняла команда Узбекистана, выиграв 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. На втором месте оказалась сборная Казахстана с 4 золотыми медалями.

Помимо Атаева, золото на чемпионате завоевал Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 92 кг.

Боксеры Имам Хатаев, Всеволод Шумков, Дмитрий Двали и Эдмонд Худоян смогли стать бронзовыми призерами чемпионата.

Российские спортсмены принимали участие в чемпионате мира по боксу под своим флагом и со своим гимном, заявлял президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он добавил, что победители чемпионата мира в Ташкенте получат 200 тысяч долларов.

Ранее российская спортсменка Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Она победила австралийскую спортсменку Фрэнсис Скотт со счетом 5:0.



Россиянка Демурчян победила на чемпионате мира по боксу