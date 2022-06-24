МОК запретил Международной ассоциации бокса проводить квалификацию к ОИ в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Международной ассоциации бокса (IBA) проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года в Париже, заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что причиной для принятия данного решения стал управленческий кризис в IBU. По словам Макконнелла, он обострился после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным отстранение конкурентов Умара Кремлева от выборов главы ассоциации.

"В интересах спортсменов олимпийская квалификация не будет проводиться под эгидой IBA", – заявил он.

Таким образом, олимпийскую квалификацию к Играм 2024 года проведет МОК совместно с оргкомитетом соревнований.

В мае россиянин Умар Кремлев был переизбран на пост президента IBA. Он был единственным кандидатом. Ожидалось, что соперником Умара Кремлева на выборах будет Борис ван дер Ферст, однако представителя Нидерландов, равно как еще четырех претендентов, отстранили.

В Международной ассоциации бокса объяснили, что отстраненные кандидаты не соблюдали необходимые требования организации – они работали в конкурирующей международной боксерской организации.