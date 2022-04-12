Федерация бокса России подала два иска в CAS на решения IBA

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
Федерация бокса России подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение спортсменов из РФ от соревнований под эгидой организации.
Об этом рассказала генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко, передает "Матч ТВ". Она добавила, что еще один иск был подан на запрет проведения международных соревнований в России.
"Мы не сообщали об этом раньше, потому что у нас адвокат из Испании. Мы перечислили ему деньги, но деньги не дошли сразу. Главное, что взнос в CAS, который нужен при подаче иска, прошел. Его приняли", – сказала Кириенко.
В начале марта Международная ассоциация бокса запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. На официальном сайте IBA указывалось, что решение принято по рекомендации МОК.
Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что все спортивные федерации РФ намерены подать иски в Спортивный арбитражный суд на компенсацию затрат. По его словам, юридической подоплеки в решении международных федераций нет, все сделано недобросовестно.
Кроме того, уверен он, это является нарушением Олимпийской хартии. Левитин уточнил, что вопрос касается взыскания всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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