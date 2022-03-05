Ассоциация европейских футбольных лиг исключила из своего состава РПЛ и ФНЛ

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Ассоциация европейских футбольных лиг исключила "Тинькофф" – Российскую Премьер-лигу (РПЛ) и "Олимп" – Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из своего состава. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В European Leagues указали, что такое решение было принято советом директоров из-за ситуации вокруг Украины и России.

По этой же причине 4 марта Международная ассоциация бокса запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. На официальном сайте IBA говорится, что решение принято по рекомендации МОК.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. В совместном заявлении UEFA и FIFA говорится, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре.

Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.