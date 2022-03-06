Спортивные федерации РФ подадут иски в CAS на компенсацию затрат – Левитин

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Все спортивные федерации РФ собираются подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на компенсацию затрат. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

По его словам, юридической подоплеки в решении международных федераций нет, все сделано недобросовестно. Кроме того, это является нарушением Олимпийской хартии, уверен Левитин.

"У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций", – отметил Левитин.

Он уточнил, что вопрос касается взыскания всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки.

"У каждой федерации есть свои расчеты", – заключил помощник российского лидера.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.