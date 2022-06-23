CAS 5 июля рассмотрит иск РФС о недопуске российских клубов к участию в турнирах

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 июля приступит к рассмотрению иска Российского футбольного союза (РФС) об отстранении российских команд от участия в международных турнирах, заявил президент РФС Александр Дюков. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается CAS, вы знаете, что мы подали несколько исков. Что касается мартовского иска, первое заседание в режиме видео-конференц-связи должно состояться 5 июля", – сказал он.
Также, по словам Дюкова, на 11 июля назначено рассмотрение иска, поданного российскими футбольными клубами. Он добавил, что дата проведения заседания по второму иску РФС еще не определена.
Касаясь темы возможного исключения РФС из FIFA, Дюков выразил уверенность, что так далеко текущая ситуация не зайдет.
"До исключения РФС из FIFA не дойдет. Диалог с FIFA есть. Само решение об отстранении стало для нас неожиданным. Хотим получить в ближайшее время разъяснения по этому поводу", – отметил Дюков.
Он выразил надежду, что текущая непростая ситуация разрешится как можно скорее.
UEFA отстранила российские футбольные клубы от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023 в конце февраля. Отмечалось, что России в таблице коэффициентов будет присвоена наименьшая сумма баллов, которую клубы набрали за последние пять лет. Аналогичное решение приняли в FIFA, отстранив от международных матчей сборную России.
7 марта Российский футбольный союз обжаловал решение FIFA и UEFA в Спортивном арбитражном суде.
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию РФС на решение FIFA и UEFA
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