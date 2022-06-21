ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из РФ

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Иностранные футболисты и тренеры из российских команд смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), передает ТАСС.

В ФИФА пояснили, что правом на одностороннее приостановление действия трудового договора смогут воспользоваться игроки и специалисты, которые не достигли взаимного соглашения со своими клубами до 30 июня 2022 года включительно.

Аналогичное разрешение получили легионеры, выступающие в футбольных клубах Украины.

По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, Российский футбольный союз (РФС) может обжаловать данное решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако целесообразность такого шага в настоящее время трудно спрогнозировать.

"Апелляции в CAS и их целесообразность будут зависеть от тех исков, которые уже подали в РФС. Там, конечно, другие вопросы, но мы все понимаем, что суть этих исков одна. С юридической точки зрения те решения на это распространяться не будут. Если будет прецедент в CAS, что все решения по отстранению наших спортсменов неправомерны, то, конечно, остальные дела будут рассматриваться значительно легче", – передает слова Анцелиович РИА Новости.

Она уточнила, что срок на подачу апелляции составляет 21 день момента принятия оспариваемого решения. По истечении данного срока оспаривание не представляется возможным.

7 марта ФИФА предоставила легионерам из российских и украинских футбольных клубов право приостановить соглашения со своими командами до 30 июня 2022 года. Таким образом, иностранные игроки и тренеры могут в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать новые соглашения с клубами других стран.