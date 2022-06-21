ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из РФ

Фото: ТАСС/Christian Charisius
Иностранные футболисты и тренеры из российских команд смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), передает ТАСС.
В ФИФА пояснили, что правом на одностороннее приостановление действия трудового договора смогут воспользоваться игроки и специалисты, которые не достигли взаимного соглашения со своими клубами до 30 июня 2022 года включительно.
Аналогичное разрешение получили легионеры, выступающие в футбольных клубах Украины.
По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, Российский футбольный союз (РФС) может обжаловать данное решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако целесообразность такого шага в настоящее время трудно спрогнозировать.
"Апелляции в CAS и их целесообразность будут зависеть от тех исков, которые уже подали в РФС. Там, конечно, другие вопросы, но мы все понимаем, что суть этих исков одна. С юридической точки зрения те решения на это распространяться не будут. Если будет прецедент в CAS, что все решения по отстранению наших спортсменов неправомерны, то, конечно, остальные дела будут рассматриваться значительно легче", – передает слова Анцелиович РИА Новости.
Она уточнила, что срок на подачу апелляции составляет 21 день момента принятия оспариваемого решения. По истечении данного срока оспаривание не представляется возможным.
7 марта ФИФА предоставила легионерам из российских и украинских футбольных клубов право приостановить соглашения со своими командами до 30 июня 2022 года. Таким образом, иностранные игроки и тренеры могут в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать новые соглашения с клубами других стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: