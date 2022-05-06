В FIFA задумались о сокращении матча до 60 минут

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Международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают возможность сокращения продолжительности футбольного матча с 90 до 60 минут с введением чистого игрового времени по аналогии с хоккеем, заявил бывший арбитр FIFA Марк Клаттенбург. Об этом сообщает Daily Mail.

В случае выхода мяча из игры секундомер, отсчитывающий игровое время, будет останавливаться. То же самое будет происходить в случае возникновения технических пауз, когда рефери выносит футболисту предупреждение, разговаривает с кем-либо, а также при травмировании игрока.

По словам Клаттенбурга, внесение подобных изменений в правила футбола стало бы оправданным, поскольку игроки часто жалуются судье на недостаточное количество добавленных минут к основному времени матча. Он отметил, что за годы арбитрской карьеры сам неоднократно получал такого рода претензии.

Клаттенбург рассказал, что в настоящее время варианты внедрение таких нововведений рассматривают глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина. Возможные сроки введения новых правил пока не определены.

Ранее FIFA внесла изменения в календарь проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре. Главная корректировка касается матча открытия 21 ноября. В нем сыграют сборные Сенегала и Нидерландов, попавшие в группу А. Встреча состоится в 13:00 (время московское) на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе.

