FIFA ввела русский язык как официальный в организации

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Международная федерация футбола (FIFA) ввела русский язык как один из официальных, сообщается в пресс-службе организации.

О решении было объявлено на конгрессе FIFA. Согласно действующему уставу, до нынешнего момента официальными языками считались только английский, испанский, французский и немецкий. В рамках FIFA допускалось применение названных языков в документации и в общении с региональными футбольными ассоциациями.

В конце февраля FIFA, а также UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. Также сообщалось об исключении РПЛ и ФНЛ из Ассоциации европейских футбольных лиг.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.