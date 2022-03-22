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спорт

18:55

Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы ЦСКА, "Зенит" и УНИКС

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги дисквалифицировал российские клубы из турниров на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Решение руководства Евролиги приводится на сайте столичного клуба. Уточняется, что под исключение подпали команды РФ в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, "Зенит") и в Еврокубке ("Локомотив-Кубань"). Команды дисквалифицированы в связи с тем, что "ситуация в Украине не изменилась в лучшую сторону".

Ранее Спортивный арбитражный суд отказался перенести стыковые матчи квалификации чемпионата мира по футболу с участием сборной России. Ходатайство об этом подавал Российский футбольный союз. При этом рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

CAS отказался перенести стыковые матчи квалификации ЧМ с участием сборной России

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