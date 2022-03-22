Международная федерация скалолазания приостановила членство России и Белоруссии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) приостановила членство Федерации скалолазания России и Белорусской федерации альпинизма. Об этом сообщает пресс-служба IFSC.

Отмечается, что было решено усилить действующие ограничения и перейти к приостановке их членства.

В пресс-службе добавили, что исполнительному совету поручено постоянно оценивать ситуацию и рассматривать возможность отмены приостановки.

Ранее Европейская и международная ассоциации WorldSkills приостановили участие России в своих чемпионатах профессионального мастерства. Кроме того, чемпионат EuroSkills 2023 года будет перенесен в другой европейский город. Изначально его должен был принять Санкт-Петербург. Также представители российской сборной не будут допущены до участия в EuroSkills и в чемпионате мира WorldSkills Shanghai 2022.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.